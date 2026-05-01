Festival Jeune Public 100% gratuit Hall des Sports de Clermont Clermont
Festival Jeune Public 100% gratuit Hall des Sports de Clermont Clermont dimanche 10 mai 2026.
Clermont
Festival Jeune Public 100% gratuit
Hall des Sports de Clermont 180 chemin des écoles Clermont Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 18:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Boucan d’Enfants vous invite à la 1ère édition de son festival jeune public 100% gratuit à Clermont le dimanche 10 mai 2026 de 9h30 à 18h30 !
C’est gratuit et ouvert à tous !
Au programme
– 4 spectacles 10h 11h30 13h30 17h
– des ateliers de pratiques artistiques percussions et danse africaine théâtre et improvisation yoga initiation à la batterie (attention pensez à vous inscrire, certains ateliers sont en places limitées)
– des ateliers de bricolage instruments de musiques, masques, marionnettes,…
– des espaces pour jouer, lire, dessiner,…
Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !
Sur place en continu toute la journée petit marché de créateurs locaux, restauration et buvette. .
Hall des Sports de Clermont 180 chemin des écoles Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 20 02 boucandenfants@gmail.com
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English : Festival Jeune Public 100% gratuit
L’événement Festival Jeune Public 100% gratuit Clermont a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Terres de Chalosse
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