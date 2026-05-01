Festival Jeune Public 100% gratuit Hall des Sports de Clermont Clermont

Clermont

Festival Jeune Public 100% gratuit

Hall des Sports de Clermont 180 chemin des écoles Clermont Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Boucan d’Enfants vous invite à la 1ère édition de son festival jeune public 100% gratuit à Clermont le dimanche 10 mai 2026 de 9h30 à 18h30 !

C’est gratuit et ouvert à tous !

Au programme

– 4 spectacles 10h 11h30 13h30 17h

– des ateliers de pratiques artistiques percussions et danse africaine théâtre et improvisation yoga initiation à la batterie (attention pensez à vous inscrire, certains ateliers sont en places limitées)

– des ateliers de bricolage instruments de musiques, masques, marionnettes,…

– des espaces pour jouer, lire, dessiner,…

Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !

Sur place en continu toute la journée petit marché de créateurs locaux, restauration et buvette. .

Hall des Sports de Clermont 180 chemin des écoles Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 20 02 boucandenfants@gmail.com

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English : Festival Jeune Public 100% gratuit

L’événement Festival Jeune Public 100% gratuit Clermont a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Terres de Chalosse