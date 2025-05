Festival Jeune Public 1,2,3 Pestacles Journée Famille – Uzos, 24 mai 2025 10:00, Uzos.

Pyrénées-Atlantiques

Festival Jeune Public 1,2,3 Pestacles Journée Famille Salle des Fêtes Uzos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

Venez vivre une journée festive pour la 10ème édition du Festival Jeune Public 1,2,3 Pestacles.

Spectacles dans tout le village pour le jeune public à partir de 1 an.

Huit troupes professionnelles venues de toute la France donneront 24 représentations de leurs spectacles.

Au programme des contes, des concerts poétiques, du Théâtres et des chants, des clowns, des marionnettes, de la magie participative, du Guignol, des acrobates, des mimes…et même des bulles géantes !

De quoi émerveiller le jeune public et ravir les parents.

Consultez le programme détaillé sur notre site ou sur les flyers disponibles en ville. De nombreuses animations gratuites seront également proposées, Buvette et restauration sur place.

Il est fortement conseillé de réserver vos places sur notre site, certains spectacles sont rapidement complets .

Salle des Fêtes

Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

