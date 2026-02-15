Festival Jeune Public de cinéma Cinéma Le Club Douarnenez
Festival Jeune Public de cinéma Cinéma Le Club Douarnenez jeudi 19 février 2026.
Festival Jeune Public de cinéma
Cinéma Le Club 39 rue Berthelot Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-19
Festival Jeune Public de cinéma
– 15 ans 4€ Tarif adulte: 7.5 € Tarif réduit 5 €
Tarif groupe contacter le cinéma 02 98 92 41 94 toiledessai@gmail.com
Le programme se trouve sur le site du Club
http://www.cinemaleclub.fr/festival/festival-jeune-public-du-19-au-26-fevrier-2026/ .
Cinéma Le Club 39 rue Berthelot Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 41 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Jeune Public de cinéma
L’événement Festival Jeune Public de cinéma Douarnenez a été mis à jour le 2026-02-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ