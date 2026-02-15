Festival Jeune Public de cinéma Cinéma Le Club Douarnenez

Festival Jeune Public de cinéma

Cinéma Le Club 39 rue Berthelot Douarnenez Finistère

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-26

2026-02-19

– 15 ans 4€ Tarif adulte: 7.5 € Tarif réduit 5 €

Tarif groupe contacter le cinéma 02 98 92 41 94 toiledessai@gmail.com

Le programme se trouve sur le site du Club

http://www.cinemaleclub.fr/festival/festival-jeune-public-du-19-au-26-fevrier-2026/ .

Cinéma Le Club 39 rue Berthelot Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 41 94

