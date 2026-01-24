Festival jeune public: Différente..et alors ? (Centre Raoul Dautry) Brive-la-Gaillarde

Festival jeune public: Différente..et alors ? (Centre Raoul Dautry)

29 Avenue Raoul Dautry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Théâtre de marionnettes

De Stéphane Antoine.

Ce conte permet d’évoquer avec les enfants les thèmes de a différence et le handicap.

A 15h. .

29 Avenue Raoul Dautry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 02 78 centreraouldautry@brive.fr

