Festival jeune public: La forêt des Chuts (Centre Raoul Dautry) Brive-la-Gaillarde

Festival jeune public: La forêt des Chuts (Centre Raoul Dautry)

29 Avenue Raoul Dautry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

2026-02-09

Cie Silence Vacarme

Théâtre d’ombre

La forêt de Chuts est une plongée esthétique dans un monde d’ombre et de lumière qui joue sur les dimensions afin de parler à toutes les générations.

A 15h.

Tout public à partir de 6 ans. .

29 Avenue Raoul Dautry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 02 78 centreraouldautry@brive.fr

English : Festival jeune public: La forêt des Chuts (Centre Raoul Dautry)

