Festival jeune public La Krok’Semaine Vernon

Espace Philippe-Auguste, Centre Culturel Guy Gambu et le réseau des médiathèques de SNA Vernon Eure

C’est reparti pour une nouvelle Krok’Semaine !

Déjà 4 éditions que le festival fait vibrer les enfants, les parents, les grands-parents… et tout ceux qui aiment partager des moments simples et joyeux autour du spectacle vivant.

Notre envie reste la même offrir aux plus jeunes une première rencontre avec l’art, dès 6 mois.

Parce que voir un spectacle ensemble, c’est bien plus qu’une simple sortie c’est une émotion commune, une histoire qu’on emporte à la maison, un souvenir qui reste.

Entre programmation gratuite et spectacle à 5€ la place, nous espérons que chacun trouvera sa place de rêve, de surprise ou de rire. Nous voulons faire de nos salles des lieux de vie, ouverts à toutes les générations, des bébés aux arrière-grands-parents !

Nous pensons aux spectateurs de demain. Ceux qui pousseront les portes des théâtres avec curiosité et naturel, parce qu’on leur aura laissé une vraie place dès aujourd’hui.

Alors bienvenue dans cette semaine pas comme les autres on a hâte de vous retrouver sur nos sièges, sur nos plateaux et dans nos médiathèques, petits nez en l’air et yeux grands ouvert s !

Retrouvez le programme sur www.snaculture.fr .

