Festival jeune public: La (petite) miniute du papillon (Centre Raoul Dautry) Brive-la-Gaillarde

Festival jeune public: La (petite) miniute du papillon (Centre Raoul Dautry)

29 Avenue Raoul Dautry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-11 11:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Théâtre marionnettes et objets.

Cie Comme dans les…

Dans un décor de mousse, deux comédiennes nous racontent l’histoire sans parole du cycle de vie d’une chenille qui deviendra papillon.

Leur main accompagnent les personnages tout au long de cette aventure aimée, rythmée par une ambiance sonore et musicale.

A 10h30 ou 16h.

De 0 à 3 ans. .

29 Avenue Raoul Dautry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 02 78 centreraouldautry@brive.fr

