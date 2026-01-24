Festival jeune public Les Rencontres Enchantées 24ème édition

Saubrigues Landes

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-25

Rendez-vous familial incontournable, le Festival invite petits et grands à se laisser emporter par la magie du spectacle vivant !

Le festival incontournable pour toute la famille !

C’est le Festival familial dédié par excellence au Jeune Public avec au programme, spectacles, ateliers artistiques et ludiques, animations et actions de médiation culturelles. La 24ème édition du Festival Rencontres Enchantées se déroulera du 20 au 25 juillet à Saubrigues.

Programmation à venir. .

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 22 41 19

English : Festival jeune public Les Rencontres Enchantées 24ème édition

A not-to-be-missed family event, the Festival invites young and old alike to be swept away by the magic of live entertainment!

