Festival jeune public « Place aux Lutins »
Douelle Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:30:00
Date(s) :
2025-10-05
Un festival pour faire briller les yeux des enfants, pour les entendre rire et s’émouvoir, un festival qui plaira aux parents aussi…
Douelle 46140 Lot Occitanie +33 6 16 92 82 16
English :
« Place aux Lutins
A festival to make children’s eyes shine, to hear them laugh and be moved, a festival that will please parents too…
German :
« Place aux Lutins » (Platz für Kobolde)
Ein Festival, das die Augen der Kinder zum Leuchten bringt, sie lachen und sich rühren hört, ein Festival, das auch den Eltern gefallen wird…
Italiano :
« Place aux Lutins
Un festival per far brillare gli occhi dei bambini, per sentirli ridere e commuoversi, un festival che piacerà anche ai genitori…
Espanol :
« Place aux Lutins
Un festival para hacer brillar los ojos de los niños, para oírles reír y emocionarse, un festival que gustará también a los padres…
L’événement Festival jeune public « Place aux Lutins » Douelle a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Cahors Vallée du Lot