Festival jeune public « Place aux Lutins » Douelle dimanche 5 octobre 2025.

Douelle Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:30:00

2025-10-05

Un festival pour faire briller les yeux des enfants, pour les entendre rire et s’émouvoir, un festival qui plaira aux parents aussi…

Un festival pour faire briller les yeux des enfants, pour les entendre rire et s’émouvoir, un festival qui plaira aux parents aussi… .

Douelle 46140 Lot Occitanie +33 6 16 92 82 16

English :

« Place aux Lutins

A festival to make children’s eyes shine, to hear them laugh and be moved, a festival that will please parents too…

German :

« Place aux Lutins » (Platz für Kobolde)

Ein Festival, das die Augen der Kinder zum Leuchten bringt, sie lachen und sich rühren hört, ein Festival, das auch den Eltern gefallen wird…

Italiano :

« Place aux Lutins

Un festival per far brillare gli occhi dei bambini, per sentirli ridere e commuoversi, un festival che piacerà anche ai genitori…

Espanol :

« Place aux Lutins

Un festival para hacer brillar los ojos de los niños, para oírles reír y emocionarse, un festival que gustará también a los padres…

