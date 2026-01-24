Festival jeune public: Une cigale en hiver (Centre Raoul Dautry) Brive-la-Gaillarde
Festival jeune public: Une cigale en hiver (Centre Raoul Dautry) Brive-la-Gaillarde mardi 10 février 2026.
Festival jeune public: Une cigale en hiver (Centre Raoul Dautry)
29 Avenue Raoul Dautry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-10
Cie Des Gestes et des Formes
Théâtre marionnettes-ombres-masques
Tout public à partir de 6 ans. .
29 Avenue Raoul Dautry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 02 78 centreraouldautry@brive.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival jeune public: Une cigale en hiver (Centre Raoul Dautry)
L’événement Festival jeune public: Une cigale en hiver (Centre Raoul Dautry) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-21 par Brive Tourisme