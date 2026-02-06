FESTIVAL JEUNES ET TOILES Cinéma le Nozek Nozay

FESTIVAL JEUNES ET TOILES

Cinéma le Nozek 10 Rue de la Gare Nozay Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14

fin : 2026-03-02

2026-02-14

Des dessins animés à gogo et des ateliers pour les enfants !

Jeunes et toiles, c’est un festival spécialement dédié au jeune public avec des films connus et d’autres à découvrir.

Certaines projections sont suivies d’ateliers ou goûters.

Le programme complet est à découvrir sur le site du cinéma Le Nozek .

English :

Cartoons galore and workshops for kids!

