FESTIVAL JEUNES ET TOILES Cinéma le Nozek Nozay samedi 14 février 2026.
Cinéma le Nozek 10 Rue de la Gare Nozay Loire-Atlantique
Début : 2026-02-14
fin : 2026-03-02
Des dessins animés à gogo et des ateliers pour les enfants !
Jeunes et toiles, c’est un festival spécialement dédié au jeune public avec des films connus et d’autres à découvrir.
Certaines projections sont suivies d’ateliers ou goûters.
Le programme complet est à découvrir sur le site du cinéma Le Nozek .
English :
Cartoons galore and workshops for kids!
