Festival jeunesse au jardin public – Jardin public Montélimar, 7 juin 2025 13:30, Montélimar.

Drôme

Festival jeunesse au jardin public Jardin public Allées provençales Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 13:30:00

fin : 2025-06-07 00:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Le festival jeunesse est le rendez-vous incontournable des 12-25 ans et des familles à Montélimar. Il réunit un village citoyen et un village des découvertes avec des ateliers, jeux, initiations artistiques et sportives.

.

Jardin public Allées provençales

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 26 62 service.jeunesse@montelimar.fr

English :

The Youth Festival is the must-attend event for 12-25 year-olds and families in Montélimar. It brings together a citizens’ village and a village of discoveries, with workshops, games, artistic and sporting initiations.

German :

Das Jugendfestival ist der unumgängliche Treffpunkt für 12- bis 25-Jährige und Familien in Montélimar. Es vereint ein Bürgerdorf und ein Dorf der Entdeckungen mit Workshops, Spielen, künstlerischen und sportlichen Einführungen.

Italiano :

Il festival dei giovani è il luogo di ritrovo per i giovani dai 12 ai 25 anni e le famiglie di Montélimar. Riunisce un villaggio dei cittadini e un villaggio di scoperta con laboratori, giochi, iniziative artistiche e sportive.

Espanol :

El festival de la juventud es el lugar de encuentro de los jóvenes de 12 a 25 años y las familias de Montélimar. Reúne una aldea ciudadana y una aldea del descubrimiento con talleres, juegos, iniciaciones artísticas y deportivas.

L’événement Festival jeunesse au jardin public Montélimar a été mis à jour le 2025-05-17 par Montélimar Tourisme Agglomération