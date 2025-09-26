Festival Jeunesse Bruyères, Vallons des Vosges Maison de retraite intercommunale Bruyères

Festival Jeunesse Bruyères, Vallons des Vosges Maison de retraite intercommunale Bruyères vendredi 26 septembre 2025.

Festival Jeunesse Bruyères, Vallons des Vosges

Maison de retraite intercommunale 2 bis rue Louis Marin Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26 13:30:00

fin : 2025-09-26 16:30:00

Date(s) :

2025-09-26

La Communauté de communes de Bruyères, Vallons des Vosges a le plaisir d’annoncer la deuxième édition du Festival Jeunesse, un rendez-vous gratuit, familial et festif !

Enfants, ados, parents, grands-parents et curieux de tout âge sont invités à profiter d’une journée riche en découvertes stands ludiques, ateliers créatifs, animations, etc. Les stands sont divisés par thèmes la nature, la santé, la formation, les animations de vie locale et un petit nouveau le patrimoine culturel. Chacun pourra flâner dans le village du festival et participer librement aux activités proposées.

Parmi les temps forts

– Ateliers santé initiation aux gestes qui sauvent, prévention des addictions, gestion du stress, découverte de la Maison des Adolescents, …

– Patrimoine culturel jeux de plateau autour de l’histoire locale, immersion dans le musée Henri Mathieu, saynètes de théâtre avec la Cie des Joli(e)s Mômes, …

– Nature mini-course d’orientation dans l’Avison, découverte de la faune humide, ateliers sur l’empreinte carbone, …

– Formation quiz métiers, découverte des formations universitaires et professionnelles, promotion du BAFA, échanges avec la Mission Locale et le Conseil Départemental des Vosges, …

– Animations de vie locale jeux coopératifs, expériences sensorielles, messages de soutien aux aînés, conseils de jeunes engagés, et bien plus encore !Tout public

0 .

Maison de retraite intercommunale 2 bis rue Louis Marin Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 6 33 04 52 87

English :

The Communauté de communes de Bruyères, Vallons des Vosges is pleased to announce the second edition of the Festival Jeunesse, a free, festive family event!

Children, teenagers, parents, grandparents and the curious of all ages are invited to enjoy a day full of discoveries: fun stalls, creative workshops, entertainment and more. The stands are divided by theme: nature, health, training, local activities and a new addition: cultural heritage. Everyone can stroll through the « festival village » and participate freely in the activities on offer.

Highlights include

– Health workshops: introduction to life-saving techniques, addiction prevention, stress management, discovery of the Maison des Adolescents, etc

– Cultural heritage: board games based on local history, immersion in the Henri Mathieu museum, theater sketches with the Cie des Joli(e)s Mômes, ?

– Nature: mini orienteering race in the Avison, discovery of wetland fauna, carbon footprint workshops, ?

– Training: career quiz, discovery of university and vocational training courses, promotion of the BAFA, exchanges with the Mission Locale and the Conseil Départemental des Vosges, ?

– Local activities: cooperative games, sensory experiences, messages of support for the elderly, advice from committed young people, and much more!

German :

Die Communauté de communes de Bruyères, Vallons des Vosges freut sich, die zweite Ausgabe des Festival Jeunesse anzukündigen, ein kostenloses, familienfreundliches und festliches Treffen!

Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern und Neugierige jeden Alters sind eingeladen, einen Tag voller Entdeckungen zu genießen: Spielstände, kreative Workshops, Animationen, etc. Die Stände sind nach Themen unterteilt: Natur, Gesundheit, Bildung, lokale Veranstaltungen und ein kleiner Neuling: das kulturelle Erbe. Jeder kann durch das « Festivaldorf » schlendern und frei an den angebotenen Aktivitäten teilnehmen.

Zu den Höhepunkten gehören

– Gesundheitsworkshops: Einführung in lebensrettende Maßnahmen, Suchtprävention, Stressbewältigung, Entdeckung des Maison des Adolescents, ?

– Kulturelles Erbe: Brettspiele zur lokalen Geschichte, Eintauchen in das Museum Henri Mathieu, Theateraufführungen mit der Cie des Joli(e)s Mômes, ?

– Natur: Mini-Orientierungslauf im Avison-Fluss, Entdeckung der Feuchtfauna, Workshops zum CO2-Fußabdruck, ?

– Bildung: Berufsquiz, Entdeckung von Universitäts- und Berufsausbildungen, Förderung des BAFA, Austausch mit der Mission Locale und dem Conseil Départemental des Vosges, ?

– Animationen zum lokalen Leben: kooperative Spiele, Sinneserfahrungen, Unterstützungsbotschaften für Senioren, Ratschläge von engagierten Jugendlichen und vieles mehr!

Italiano :

La Communauté de communes de Bruyères, Vallons des Vosges, è lieta di annunciare la seconda edizione del Festival Jeunesse, un evento gratuito e festoso per le famiglie!

Bambini, ragazzi, genitori, nonni e curiosi di tutte le età sono invitati a godersi una giornata ricca di scoperte: bancarelle divertenti, laboratori creativi, intrattenimento e molto altro. Gli stand sono suddivisi per tema: natura, salute, educazione, eventi locali e una novità: il patrimonio culturale. Tutti potranno passeggiare nel « villaggio del festival » e partecipare alle attività proposte.

I punti salienti sono

– Laboratori sulla salute: introduzione alle tecniche di salvataggio, prevenzione delle dipendenze, gestione dello stress, scoperta della Maison des Adolescents, ecc

– Patrimonio culturale: giochi da tavolo basati sulla storia locale, immersione nel museo Henri Mathieu, sketch teatrali con la compagnia Joli(e)s Mômes, ecc

– Natura: mini gara di orienteering nell’Avison, scoperta della fauna delle zone umide, laboratori sull’impronta di carbonio, ?

– Formazione: quiz sulle carriere, scoperta della formazione universitaria e professionale, promozione del BAFA, scambi con la Mission Locale e il Conseil Départemental des Vosges, ?

– Attività locali: giochi cooperativi, esperienze sensoriali, messaggi di sostegno agli anziani, consigli di giovani impegnati e molto altro ancora!

Espanol :

La Communauté de communes de Bruyères, Vallons des Vosges se complace en anunciar la segunda edición del Festival Jeunesse, ¡un acontecimiento familiar, festivo y gratuito!

Niños, adolescentes, padres, abuelos y curiosos de todas las edades están invitados a disfrutar de una jornada llena de descubrimientos: puestos lúdicos, talleres creativos, actividades y mucho más. Los puestos están divididos por temas: naturaleza, salud, educación, eventos locales y una nueva incorporación: patrimonio cultural. Todo el mundo podrá pasear por el « pueblo del festival » y participar en las actividades propuestas.

Entre ellas destacan

– Talleres de salud: iniciación a las técnicas de salvamento, prevención de adicciones, gestión del estrés, descubrimiento de la Maison des Adolescents, etc

– Patrimonio cultural: juegos de mesa basados en la historia local, inmersión en el museo Henri Mathieu, sketches teatrales con la compañía Joli(e)s Mômes, ..

– Naturaleza: mini carrera de orientación en Avison, descubrimiento de la fauna de los humedales, talleres sobre la huella de carbono, ?

– Formación: concurso de profesiones, descubrimiento de la formación universitaria y profesional, promoción de la BAFA, intercambios con la Mission Locale y el Conseil Départemental des Vosges, ?

– Actividades locales: juegos cooperativos, experiencias sensoriales, mensajes de apoyo a las personas mayores, consejos de jóvenes comprometidos, ¡y mucho más!

L’événement Festival Jeunesse Bruyères, Vallons des Vosges Bruyères a été mis à jour le 2025-09-15 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES