Festival Jeunesse du Saulnois Base de Loisirs Chambrey

Festival Jeunesse du Saulnois

Base de Loisirs 9 rue de la Gare Chambrey Moselle

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-09-13 10:00:00

2025-09-13

2025-09-13

Viens nous rejoindre pour le 1er Festival Jeunesse du Saulnois.

De nombreuses activités te seront proposées et tu pourras même dormir en tente.

Inscris-toi vite.Enfants

Base de Loisirs 9 rue de la Gare Chambrey 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 86 97 41

English :

Come and join us for the 1st Festival Jeunesse du Saulnois.

There’ll be lots of activities on offer, and you can even sleep in a tent.

Register now.

German :

Komm mit uns zum 1. Jugendfestival des Saulnois.

Es werden dir zahlreiche Aktivitäten angeboten und du kannst sogar im Zelt übernachten.

Melde dich schnell an.

Italiano :

Unitevi a noi per il 1° Festival Jeunesse du Saulnois.

Ci saranno molte attività e potrete anche dormire in tenda.

Iscrivetevi ora.

Espanol :

Ven y únete a nosotros en el 1er Festival Jeunesse du Saulnois.

Habrá muchas actividades e incluso podrás dormir en una tienda de campaña.

Inscríbete ahora.

