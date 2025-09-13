Festival Jeunesse du Saulnois Base de Loisirs Chambrey

Festival Jeunesse du Saulnois Base de Loisirs Chambrey samedi 13 septembre 2025.

Base de Loisirs 9 rue de la Gare Chambrey Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13

2025-09-13

Viens nous rejoindre pour le 1er Festival Jeunesse du Saulnois.
De nombreuses activités te seront proposées et tu pourras même dormir en tente.
Inscris-toi vite.Enfants
Base de Loisirs 9 rue de la Gare Chambrey 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 86 97 41 

English :

Come and join us for the 1st Festival Jeunesse du Saulnois.
There’ll be lots of activities on offer, and you can even sleep in a tent.
Register now.

German :

Komm mit uns zum 1. Jugendfestival des Saulnois.
Es werden dir zahlreiche Aktivitäten angeboten und du kannst sogar im Zelt übernachten.
Melde dich schnell an.

Italiano :

Unitevi a noi per il 1° Festival Jeunesse du Saulnois.
Ci saranno molte attività e potrete anche dormire in tenda.
Iscrivetevi ora.

Espanol :

Ven y únete a nosotros en el 1er Festival Jeunesse du Saulnois.
Habrá muchas actividades e incluso podrás dormir en una tienda de campaña.
Inscríbete ahora.

