Festival Jeunesse du Saulnois Base de Loisirs Chambrey
Festival Jeunesse du Saulnois Base de Loisirs Chambrey samedi 13 septembre 2025.
Festival Jeunesse du Saulnois
Base de Loisirs 9 rue de la Gare Chambrey Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Viens nous rejoindre pour le 1er Festival Jeunesse du Saulnois.
De nombreuses activités te seront proposées et tu pourras même dormir en tente.
Inscris-toi vite.Enfants
0 .
Base de Loisirs 9 rue de la Gare Chambrey 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 86 97 41
English :
Come and join us for the 1st Festival Jeunesse du Saulnois.
There’ll be lots of activities on offer, and you can even sleep in a tent.
Register now.
German :
Komm mit uns zum 1. Jugendfestival des Saulnois.
Es werden dir zahlreiche Aktivitäten angeboten und du kannst sogar im Zelt übernachten.
Melde dich schnell an.
Italiano :
Unitevi a noi per il 1° Festival Jeunesse du Saulnois.
Ci saranno molte attività e potrete anche dormire in tenda.
Iscrivetevi ora.
Espanol :
Ven y únete a nosotros en el 1er Festival Jeunesse du Saulnois.
Habrá muchas actividades e incluso podrás dormir en una tienda de campaña.
Inscríbete ahora.
L’événement Festival Jeunesse du Saulnois Chambrey a été mis à jour le 2025-09-06 par OT DU PAYS SAULNOIS