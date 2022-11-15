Festival Jeux & cie Fort-Mahon-Plage

Festival Jeux & cie

Rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Le Festival du jeu fait son retour en 2026 toujours sur 2 jours pour 2x fois plus de plaisirs !

En famille ou entre amis découvrez le jeu sous toutes ses formes jeux anciens, jeux vidéos, rétrogaming, jeux de sociétés, jeux en bois, jeux picards, flippers, bornes d’arcades, simulateurs…

Pour plus de défis participez au tournoi e-sport

Plus d’infos à venir prochainement…

Le Festival du jeu fait son retour en 2026 toujours sur 2 jours pour 2x fois plus de plaisirs !

En famille ou entre amis découvrez le jeu sous toutes ses formes jeux anciens, jeux vidéos, rétrogaming, jeux de sociétés, jeux en bois, jeux picards, flippers, bornes d’arcades, simulateurs…

Pour plus de défis participez au tournoi e-sport

Plus d’infos à venir prochainement… .

Rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com

English :

The Festival du jeu returns in 2026, still over 2 days, for 2x the fun!

With family or friends, discover games in all their forms: vintage games, video games, retrogaming, board games, wooden games, Picardy games, pinball machines, arcade terminals, simulators…

For more challenges, take part in the e-sport tournament

More info coming soon…

German :

Das Spielefestival kehrt 2026 zurück und findet an zwei Tagen statt, um noch mehr Spaß zu bieten!

Entdecken Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden das Spiel in all seinen Formen: alte Spiele, Videospiele, Retrogaming, Gesellschaftsspiele, Holzspiele, Spiele aus der Picardie, Flipperautomaten, Arcade-Terminals, Simulatoren…

Für noch mehr Herausforderungen nehmen Sie am E-Sport-Turnier teil

Weitere Informationen folgen in Kürze…

Italiano :

Il Festival du jeu torna nel 2026, sempre su 2 giorni, per un divertimento doppio!

In famiglia o con gli amici, scoprite i giochi in tutte le loro forme: giochi antichi, videogiochi, retrogaming, giochi da tavolo, giochi in legno, giochi della Piccardia, flipper, macchine arcade, simulatori…

Per ulteriori sfide, partecipate al torneo di e-sport

Maggiori informazioni in arrivo…

Espanol :

El Festival du jeu vuelve en 2026, siempre durante 2 días, ¡para divertirse el doble!

En familia o entre amigos, descubra los juegos en todas sus formas: juegos antiguos, videojuegos, retrogaming, juegos de mesa, juegos de madera, juegos de Picardía, pinballs, máquinas recreativas, simuladores…

Para más desafíos, participe en el torneo e-sport

Más información próximamente…

L’événement Festival Jeux & cie Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-11-15 par OT DE FORT MAHON