[Festival] Jeux de Société Salle Sainte-Cécile Offranville

Salle Sainte-Cécile / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 20:00:00
2025-11-08 2025-11-09
Dans le cadre de son projet de participation au Corsica Raid Femina, l’association offranvillaise Normand’elles Bornées organise son premier Festival de Jeux de Société.
Au programme jeux à venir découvrir, espace game A la rencontre des émotions (sur réservation par téléphone), concours de pâtisserie pour enfants, convivialité, buvette et restauration sur place. .
Salle Sainte-Cécile / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 20 40 35 normandellesbornees@gmail.com
