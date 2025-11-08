[Festival] Jeux de Société Salle Sainte-Cécile Offranville

[Festival] Jeux de Société

Salle Sainte-Cécile / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Dans le cadre de son projet de participation au Corsica Raid Femina, l’association offranvillaise Normand’elles Bornées organise son premier Festival de Jeux de Société.

Au programme jeux à venir découvrir, espace game A la rencontre des émotions (sur réservation par téléphone), concours de pâtisserie pour enfants, convivialité, buvette et restauration sur place. .

Salle Sainte-Cécile / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 20 40 35 normandellesbornees@gmail.com

L’événement [Festival] Jeux de Société Offranville a été mis à jour le 2025-10-20 par Seine-Maritime Attractivité