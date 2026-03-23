FESTIVAL JEUX & IMAGINATION Narbonne

FESTIVAL JEUX & IMAGINATION

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Relever des défis, créer et partager et si le jeu devenait le point de départ d’une expérience à vivre ensemble ? Le Festival Jeux et Imagination, nouvel événement de Fontfroide, proposera au public un week-end de plaisir actif, de participation et de rencontres, où chacun, grands et petits, sera invité à jouer.

Des jeux traditionnels aux expériences ludiques actuelles, le Festival Jeux et Imagination invitera tous les joueurs, débutants comme confirmés, à entrer dans la partie. Défis d’adresse et de réflexion, jeux de stratégie, expériences interactives, ateliers créatifs et défis collectifs se succèderont, pour tester, coopérer, se mesurer et surtout partager le plaisir du jeu.

Ici, les règles sont simples jouer ensemble, laisser place à l’imagination et relever des challenges accessibles à toutes les générations. Les pions sont en place à chacun d’inventer son parcours.

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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

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English :

Take up challenges, create and share: what if play became the starting point for an experience to be lived together? The Festival Jeux et Imagination, Fontfroide?s new event, will offer the public a weekend of active fun, participation and encounters, where everyone, young and old, will be invited to play.

From traditional games to current play experiences, the Festival Jeux et Imagination will invite all players, beginners and experienced alike, to get in on the action. Challenges of skill and reflection, strategy games, interactive experiments, creative workshops and collective challenges will follow one another, to test, cooperate, measure up and, above all, share the pleasure of play.

The rules here are simple: play together, let your imagination run wild and take on challenges that are accessible to all generations. The pawns are in place: it?s up to each player to invent his or her own path.

L’événement FESTIVAL JEUX & IMAGINATION Narbonne a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT