FESTIVAL JINDAMA 2 SCENES OUVERTES Canet-en-Roussillon
FESTIVAL JINDAMA 2 SCENES OUVERTES Canet-en-Roussillon vendredi 24 avril 2026.
FESTIVAL JINDAMA 2 SCENES OUVERTES
3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-24 23:30:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25
Célébrons l’Espagne avec le Jindama Festival !
.
3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 88 48 53 77 zayarts.audiovisuel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celebrate Spain with the Jindama Festival!
L’événement FESTIVAL JINDAMA 2 SCENES OUVERTES Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-02-13 par MAIRIE CANET