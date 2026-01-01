festival jours de clowns Cinemanivel Redon

festival jours de clowns

Cinemanivel 12 Quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:15:00

fin : 2026-01-29 22:15:00

Date(s) :

2026-01-29

Le projet du festival Jours de clowns est une invitation à (re) découvrir l’univers du clown dans sa singularité et sa créativité.

Lors de ce festival nous allons goûter à certains univers clownesques au travers de spectacles mais aussi d’ ateliers de pratique pour aller rencontrer son clown. .

Cinemanivel 12 Quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 61 59 93

English :

