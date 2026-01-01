festival jours de clowns P’tit théâtre Notre Dame Redon

festival jours de clowns

P’tit théâtre Notre Dame 4 quai surcouf Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-29 10:00:00

fin : 2026-02-08 22:00:00

2026-01-29

Le projet du festival Jours de clowns est une invitation à (re) découvrir l’univers du clown dans sa singularité et sa créativité.

Lors de ce festival nous allons goûter à certains univers clownesques au travers de spectacles mais aussi d’ ateliers de pratique pour aller rencontrer son clown.

L’art du clown est peut être l’un des plus exigent et demande souvent la pratique et l’acquisition d’autres arts. Cependant, c’est avant tout une pratique de connaissance de soi profonde, d’authenticité et de mise en état de vulnérabilité dans une relation à l’autre, dont on a grand besoin, ils nous semblent, aujourd’hui.

Ce projet se veut donc une passerelle entre le public et ces espaces de découverte, de création et de relation. .

P’tit théâtre Notre Dame 4 quai surcouf Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 61 59 93

