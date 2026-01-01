Festival Jours de clowns P’tit théâtre Notre Dame Redon

Festival Jours de clowns

P’tit théâtre Notre Dame 4 quai surcouf Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 22:30:00

2026-01-31

Spectacle 1 L’AUTRE VISAGE

COUP de PROJECTEUR Tout public à partir de 6 ans 2 x 3Omin Cie Sème Performance réalisée par Noëlle Dalsace, qui allie clown, jeux de masques , danse, jonglerie et slam. Elle s’inspire de l’œuvre de Christian Bobin et en nourrit sa clowne.

billetterie https://www.helloasso.com/associations/la-rotonde/evenements/jours-de-clowns-festival-clownesque-2 .

P’tit théâtre Notre Dame 4 quai surcouf Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 61 59 93

