Festival Jours de clowns P’tit théâtre Notre Dame Redon

P’tit théâtre Notre Dame 4 quai surcouf Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31 22:30:00
2026-01-31
Spectacle 1 L’AUTRE VISAGE
COUP de PROJECTEUR Tout public à partir de 6 ans 2 x 3Omin Cie Sème Performance réalisée par Noëlle Dalsace, qui allie clown, jeux de masques , danse, jonglerie et slam. Elle s’inspire de l’œuvre de Christian Bobin et en nourrit sa clowne.
billetterie https://www.helloasso.com/associations/la-rotonde/evenements/jours-de-clowns-festival-clownesque-2 .
P’tit théâtre Notre Dame 4 quai surcouf Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 61 59 93
