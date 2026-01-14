Festival Jours de clowns Chez Am&LIA Saint-Just

Festival Jours de clowns

Spectacle 2 minutes avant minuit

Parce que l’on vous a menti sur l’extinction des dinosaures, le professeur JojoDaurus vous raconte la véritable vérité vraie sur ce qui s’est vraiment passé !

Tarif au chapeau tout public

attention places limitées

inscription sur asso.amelia35@gmail.com .

Chez Am&LIA 13 La hougrais Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne

