Festival Jours de clowns Chez Am&LIA Saint-Just dimanche 1 février 2026.
Chez Am&LIA 13 La hougrais Saint-Just Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-01 17:45:00
fin : 2026-02-01 19:30:00
2026-02-01
Spectacle 2 minutes avant minuit
Parce que l’on vous a menti sur l’extinction des dinosaures, le professeur JojoDaurus vous raconte la véritable vérité vraie sur ce qui s’est vraiment passé !
Tarif au chapeau tout public
attention places limitées
inscription sur asso.amelia35@gmail.com .
Chez Am&LIA 13 La hougrais Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 61 59 93
