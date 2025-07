FESTIVAL JOURS DU THÉÂTRE Estagel

FESTIVAL JOURS DU THÉÂTRE Estagel mercredi 30 juillet 2025.

FESTIVAL JOURS DU THÉÂTRE

Estagel Pyrénées-Orientales

Tarif : 20

Début : 2025-07-30

fin : 2025-08-03

2025-07-30

Le théâtre au village: un rendez-vous incontournable. Tous en scène pour 3 journées théâtrales à Estagel. Une carte « Pass » vous permet d’assister aux spectacles à tarif réduit. Tous les spectacles sont gratuits pour les moins de 12 ans. Les cafés-concerts commencent à l’issue des précédents spectacles. Stages gratuits de danse et de clowns. Venez nombreux !

Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 00 32

English :

Theater in the village: a not-to-be-missed event. Everyone on stage for 3 days of theater in Estagel. A « Pass » card allows you to attend shows at a reduced rate. All shows are free for children under 12. Café-concerts start after the previous shows. Free dance and clown workshops. Come one, come all!

German :

Das Theater im Dorf: ein unumgänglicher Termin. Alle auf der Bühne für drei Theatertage in Estagel. Mit einer « Pass »-Karte können Sie die Aufführungen zu einem ermäßigten Preis besuchen. Alle Aufführungen sind für Kinder unter 12 Jahren kostenlos. Die Cafékonzerte beginnen im Anschluss an die vorherigen Aufführungen. Kostenlose Workshops für Tanz und Clowns. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Teatro nel villaggio: un evento da non perdere. Tutti in scena per 3 giorni di teatro a Estagel. La tessera « Pass » consente di assistere agli spettacoli a tariffa ridotta. Tutti gli spettacoli sono gratuiti per i bambini sotto i 12 anni. I caffè-concerto iniziano dopo gli spettacoli precedenti. Laboratori gratuiti di danza e clown. Venite uno, venite tutti!

Espanol :

Teatro en el pueblo: una cita ineludible. Todos al escenario durante 3 días de teatro en Estagel. Una tarjeta « Pass » le permite asistir a los espectáculos a un precio reducido. Todos los espectáculos son gratuitos para los menores de 12 años. Los café-conciertos comienzan después de los espectáculos anteriores. Talleres gratuitos de danza y clown. Vengan todos

L’événement FESTIVAL JOURS DU THÉÂTRE Estagel a été mis à jour le 2025-07-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME