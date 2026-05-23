Festival JUNE EVENTS · 20ème édition Atelier de Paris / CDCN PARIS

Avec 14 créations, JUNE EVENTS donne à voir des « danses du devenir ». Des oeuvres qui hybrident les savoirs et les disciplines artistiques – notamment la musique live – pour décupler notre expérience sensible. Le corps en mouvement se fait terre de résistance pour confronter et déconstruire les systèmes d’oppression. Tout en puisant dans la mémoire de la danse, les artistes inventent sur scène des futurs désirables, où l’humour et la joie trouvent toute leur place !

Les artistes de cette édition :

Mithkal Alzghair

Emily Gualtieri et David Albert-Toth

Rebecca Journo

Simon Feltz

Julie Botet

Charlotte Rousseau

Anna Chirescu

Julie Gouju

Ludivine Large-Bessette et Mathieu Calmelet

Marcela Santander Corvalán

Hot Bodies

Soa Ratsifandrihana, Joël Rabesolo, Bonnie Banane

Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre

Julie Nioche et Isabelle Ginot

Benjamin Kahn

Michele Di Stefano et Lorenzo Bianchi Hoesch

Michael Incarbone

Jolie Ngemi, Jeremy Nedd · La Manufacture – Haute école des arts de la scène (Suisse)

Alban Richard et Florentin Ginot

Samer Zaher et Bassam Abou Diab

Selim Ben Safia

Bruno Freire

Fanny Brouyaux

Garance Maillot

Magdelaine Hodebourg

Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent

Siham Ennajjary

Mehdi Dahkan

Christophe Al Haber

Pierre Geagea et Lucie Lataste

Danya Hammoud

Habib Ben Tanfous

Hazel

Rendez-vous sur atelierdeparis.org pour découvrir le détail de la programmation !

Lieux partenaires du festival · Le Carreau du Temple (Paris 3)

· Sainte-Chapelle (Paris 1)

· Château de Vincennes

· Institut du monde arabe (Paris 5)

· Centre Wallonie-Bruxelles (Paris 4)

· micadanses-Paris (Paris 4)

· Place de l’église de Vincennes

· Jardin d’agronomie tropicale (Paris 12)

· Parc floral (Paris 12)

Du 26 mai au 13 juin, l’Atelier de Paris rassemble plus de 100 artistes pour présenter 26 spectacles à la Cartoucherie et dans 9 lieux partenaires à Paris.

Le samedi 13 juin 2026

de 17h00 à 23h00

Le mardi 26 mai 2026

de 19h30 à 22h00

payant

Pass 10€ à 12€

Tarifs : 8€ à 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T19:30:00+02:00_2026-05-26T22:00:00+02:00;2026-06-13T17:00:00+02:00_2026-06-13T23:00:00+02:00

Atelier de Paris / CDCN 2, Route du Champ de Manœuvre 75012 CartoucheriePARIS

https://www.atelierdeparis.org/ +33141741707 reservation@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN



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