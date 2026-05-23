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Festival JUNE EVENTS · 20ème édition Atelier de Paris / CDCN PARIS

Festival JUNE EVENTS · 20ème édition Atelier de Paris / CDCN PARIS

Festival JUNE EVENTS · 20ème édition Atelier de Paris / CDCN PARIS mardi 26 mai 2026.

Lieu : Atelier de Paris / CDCN

Adresse : 2, Route du Champ de Manœuvre

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p>Pass 10€ à 12€<br>Tarifs : 8€ à 20€  </p><p></p>

Avec 14 créations, JUNE EVENTS donne à voir des « danses du devenir ». Des oeuvres qui hybrident les savoirs et les disciplines artistiques – notamment la musique live – pour décupler notre expérience sensible. Le corps en mouvement se fait terre de résistance pour confronter et déconstruire les systèmes d’oppression. Tout en puisant dans la mémoire de la danse, les artistes inventent sur scène des futurs désirables, où l’humour et la joie trouvent toute leur place !

Les artistes de cette édition :
Mithkal Alzghair
Emily Gualtieri et David Albert-Toth
Rebecca Journo
Simon Feltz
Julie Botet
Charlotte Rousseau
Anna Chirescu
Julie Gouju
Ludivine Large-Bessette et Mathieu Calmelet
Marcela Santander Corvalán
Hot Bodies
Soa Ratsifandrihana, Joël Rabesolo, Bonnie Banane
Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre
Julie Nioche et Isabelle Ginot
Benjamin Kahn
Michele Di Stefano et Lorenzo Bianchi Hoesch
Michael Incarbone
Jolie Ngemi, Jeremy Nedd · La Manufacture – Haute école des arts de la scène (Suisse)
Alban Richard et Florentin Ginot
Samer Zaher et Bassam Abou Diab
Selim Ben Safia
Bruno Freire
Fanny Brouyaux
Garance Maillot
Magdelaine Hodebourg
Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent
Siham Ennajjary
Mehdi Dahkan
Christophe Al Haber
Pierre Geagea et Lucie Lataste
Danya Hammoud
Habib Ben Tanfous
Hazel

Rendez-vous sur atelierdeparis.org pour découvrir le détail de la programmation !

Lieux partenaires du festival

· Le Carreau du Temple (Paris 3)
· Sainte-Chapelle (Paris 1)
· Château de Vincennes
· Institut du monde arabe (Paris 5)
· Centre Wallonie-Bruxelles (Paris 4)
· micadanses-Paris (Paris 4)
· Place de l’église de Vincennes
· Jardin d’agronomie tropicale (Paris 12)
· Parc floral (Paris 12)

Du 26 mai au 13 juin, l’Atelier de Paris rassemble plus de 100 artistes pour présenter 26 spectacles à la Cartoucherie et dans 9 lieux partenaires à Paris.
Le samedi 13 juin 2026
de 17h00 à 23h00
Le mardi 26 mai 2026
de 19h30 à 22h00
payant

Pass 10€ à 12€
Tarifs : 8€ à 20€  

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T19:30:00+02:00_2026-05-26T22:00:00+02:00;2026-06-13T17:00:00+02:00_2026-06-13T23:00:00+02:00

Atelier de Paris / CDCN 2, Route du Champ de Manœuvre  75012 CartoucheriePARIS
https://www.atelierdeparis.org/ +33141741707 reservation@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN


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