Festival KÃDANS Ferme de la Harpe Rennes
Festival KÃDANS Ferme de la Harpe Rennes vendredi 17 avril 2026.
Festival KÃDANS Ferme de la Harpe Rennes Vendredi 17 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine
Événement Afro-Breizh
KÃDANS signifie en rythme en langue bretonne et c’est une invitation à célébrer le métissage la richesse culturelle de l’Afrique et de la Bretagne.
Le 15 et 16 avril des animations (musique, danse, conte musical) seront proposées à la Maison de Quartier Villejean de 16h à 17h. Par Maela Hag Anouk/ Kali & Mamylove Gratuit.
Le 17 avril de 14h à 17h, des associations du quartier animerons leurs activités à travers des stands divers (linguistiques, jeux traditionnels, maquillage, initiations…). Gratuit.
À partir de 20h, il y’aura un Défilé de Mode Afro Breizh par Tili Market et le Cercle Celtique de Rennes, un spectacle de Danses et Percussions Africaines par les Gazelles et un concert de Musique Bretonne par le groupe Vil’Gwilen. Prix Libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-17T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-17T23:00:00.000+02:00
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synzhoi@gmail.com
Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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