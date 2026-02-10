Festival Kamishibaï Spectacle Issunboshi (Solutré-Pouilly) Rue Ferdinand Bucchianeri Solutré-Pouilly
Festival Kamishibaï Spectacle Issunboshi (Solutré-Pouilly) Rue Ferdinand Bucchianeri Solutré-Pouilly mercredi 8 avril 2026.
Festival Kamishibaï Spectacle Issunboshi (Solutré-Pouilly)
Rue Ferdinand Bucchianeri Maison du Grand Site (se garer au parking P1 Roche de Solutré) Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:30:00
fin : 2026-04-08 16:10:00
Date(s) :
2026-04-08
Au Japon, dans les années 1920, des conteurs à vélo faisaient vivre des centaines d’histoires dans les rues grâce aux kamishibaïs, posés à l’arrière de leurs deux roues. Celle d’Issunboshi raconte l’aventure d’un enfant minuscule qui, décidé à dépasser sa différence, part seul à Kyoto. Il puise en lui toutes les ressources pour explorer la complexité du monde, entre épreuves, dangers et rencontres, et apprend à grandir.
Par la compagnie Anémokori.
De 6 à 11 ans. Se présenter 15 minutes avant le début de la séance. .
Rue Ferdinand Bucchianeri Maison du Grand Site (se garer au parking P1 Roche de Solutré) Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Festival Kamishibaï Spectacle Issunboshi (Solutré-Pouilly)
L’événement Festival Kamishibaï Spectacle Issunboshi (Solutré-Pouilly) Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-03-13 par Maison du Grand Site