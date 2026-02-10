Festival Kamishibaï Spectacle Kamishibaï de printemps (Chasselas) Salle des fêtes (parking sur l’esplanade à 500m) Solutré-Pouilly

Festival Kamishibaï Spectacle Kamishibaï de printemps (Chasselas)

Salle des fêtes (parking sur l’esplanade à 500m) Les Grepillons Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 15:30:00

fin : 2026-04-10 16:10:00

Date(s) :

2026-04-10

Découvrez des histoires douces et drôles pour accompagner le printemps et l’été. L’hiver est terminé. Place au printemps ! Que va-t-il nous apporter ? Et si le printemps était le temps des rencontres ? Ou bien le temps de nouvelles aventures ? Cinq histoires pour plonger les enfants dans l’univers de cette belle saison et les emmener à la rencontre d’eux-mêmes.

Par la compagnie de la Traverse.

De 5 à 10 ans. Se présenter 15 minutes avant le début de la séance. .

Salle des fêtes (parking sur l’esplanade à 500m) Les Grepillons Solutré-Pouilly 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Festival Kamishibaï Spectacle Kamishibaï de printemps (Chasselas)

L’événement Festival Kamishibaï Spectacle Kamishibaï de printemps (Chasselas) Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-03-13 par Maison du Grand Site