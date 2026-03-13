Festival Kamishibaï Spectacle Kamishibaï d’hiver (Chasselas) Salle des fêtes (parking sur l’esplanade à 500m) Chasselas

Festival Kamishibaï Spectacle Kamishibaï d’hiver (Chasselas)

Salle des fêtes (parking sur l’esplanade à 500m) Les Grepillons Chasselas Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 11:00:00

fin : 2026-04-10 11:40:00

Date(s) :

2026-04-10

Vivez des histoires d’hiver mises en musique dans un théâtre d’images japonais. Entre légendes d’Alsace et de Grim, empreintes sur la neige et disparitions, le monde de l’hiver apparaît bien mystérieux. Cinq histoires pour emmener les enfants dans l’univers de cette belle saison.

Par la compagnie de la Traverse.

De 2 à 4 ans. Se présenter 15 minutes avant le début de la séance. .

Salle des fêtes (parking sur l’esplanade à 500m) Les Grepillons Chasselas 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Festival Kamishibaï Spectacle Kamishibaï d’hiver (Chasselas)

L’événement Festival Kamishibaï Spectacle Kamishibaï d’hiver (Chasselas) Chasselas a été mis à jour le 2026-03-13 par Maison du Grand Site