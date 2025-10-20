Festival Kamishibaï Spectacle Madame Caroline (Charnay-lès-Mâcon) Salle du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon

Festival Kamishibaï Spectacle Madame Caroline (Charnay-lès-Mâcon)

Salle du Vieux Temple 120 rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 11:00:00

fin : 2026-04-09 11:45:00

Date(s) :

2026-04-09

Georges raconte La vraie histoire des trois petits cochons. Le troisième s’appelle Caroline. Il présente le spectacle, mais elle s’invite. Par préjugé, il la met à la cuisine c’est une fille… Erreur ! C’est mal connaître celle qui, avec les casseroles, préfère jouer de la salsa ; celle qui a sauvé ses frères du Loup ! Celui-ci s’en souvient encore il en est devenu végétarien. Découvrez ce conte intemporel revisité plein d’humour qui prend vie avec une batterie de cuisine et… un kamishibaï.

Un goûter pourra être commandé sur place à l’association Aujourd’hui comme autrefois.

Par la compagnie de La Panthère Noire.

À partir de 3 ans. Se présenter 15 minutes avant le début de la séance. .

Salle du Vieux Temple 120 rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Festival Kamishibaï Spectacle Madame Caroline (Charnay-lès-Mâcon)

L’événement Festival Kamishibaï Spectacle Madame Caroline (Charnay-lès-Mâcon) Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-03-13 par Maison du Grand Site