Festival Karäfon Saint-Vitte 11 juillet 2025 07:00

Cher

Festival Karäfon Saint-Vitte Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-11

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-11

Plongez dans l’univers du rêve avec un dîner spectaculaire sous chapiteau, partagez une journée festive

Le Festival Karäfon c’est c’est un voyage autour du rêve tout un week-end!

Le vendredi, dîner spectaculaire sous chapiteau, ouverture du site à 19h. Cuisine faite maison mettant en avant les produits locaux et de saison. Le service sera accompagné par des numéros et autres surprises, spectacle et musique. Prix entre 30 et 18 € réservation fortement conseillée .

Le samedi journée festive à partir de 15h, à 16h spectacle « jus de chaussettes » cie Effémémère. 16h45 19h Ateliers, animations et jeux. 19h spectacle « les désaccordés » cie Asso Téléplomb. 20h pizza et à partir de 21h scène ouverte! .

Saint-Vitte 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 7 67 27 83 14

English :

Immerse yourself in the world of dreams with a spectacular dinner under the big top, and share a day of festivities

German :

Tauchen Sie ein in die Welt der Träume mit einem spektakulären Abendessen unter einem Zeltdach, teilen Sie einen festlichen Tag

Italiano :

Immergetevi nel mondo dei sogni con una cena spettacolare sotto il tendone, condividete una giornata di festa

Espanol :

Sumérjase en el mundo de los sueños con una cena espectacular bajo la carpa principal, comparta una jornada festiva

L’événement Festival Karäfon Saint-Vitte a été mis à jour le 2025-06-18 par OT CHATEAUMEILLANT