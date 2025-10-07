FESTIVAL KARAVEL 19 – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

FESTIVAL KARAVEL 19 – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mardi 7 octobre 2025.

FESTIVAL KARAVEL 19 Début : 2025-10-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Festival Karavel 19 « Beauséjour » / Käfig – Mourad Merzouki Dans sa nouvelle création « Beauséjour », le chorégraphe Mourad Merzouki interroge les effets du temps sur le corps. Un spectacle à voir dans le cadre du festival Karavel. « Dans cette nouvelle création, j’explore le corps face au temps. Je porte une réflexion nouvelle et engagée sur le mouvement et la performance physique. À mon âge et après 30 ans de carrière, les danseurs de ma génération n’ont plus le même rapport au corps. Et pourtant, nous continuons, dans nos spectacles et dans nos performances, à célébrer le beau. C’est une autre énergie et ce sont d’autres élans, nous ne cherchons plus la prouesse physique spectaculaire mais une autre esthétique toujours gracieuse et énergique. J’ai choisi de construire une chorégraphie autour de cette réalité. Celle du corps vieillissant. La nostalgie ici n’est pas un sentiment amer, c’est une force vive qui renaît et qui se déploie à nouveau. » Mourad Merzouki réalise avec « Beauséjour » un superbe spectacle, à la fois poésie du corps, hip-hop chorégraphié et histoire du temps qui passe.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69