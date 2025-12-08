Festival KB’images Kaysersberg Vignoble

Festival KB’images

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Venez découvrir dans différents lieux de Kaysersberg les univers de photographes alsaciens et internationaux. Le photographe invité d’honneur est Bastien Riu.

Venez découvrir le Festival KB’images !

Le festival photographique de Kaysersberg se tient dans différents lieux du centre historique Badhus, Centre Schweitzer et salle de l’Arsenal. Venez découvrir la vision d’artistes photographes. Nous vous attendons nombreux pour découvrir les univers de photographes alsaciens mais également de photographes internationaux. L’invité d’honneur est le photographe Bastien Riu.

Come and discover the worlds of Alsatian and international photographers at various locations in Kaysersberg. The guest photographer is Bastien Riu.

