Festival Kicks Tour Mulhouse

Festival Kicks Tour Mulhouse samedi 6 septembre 2025.

Festival Kicks Tour

11 rue des Brodeuses Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

2025-09-06

Cet événement immersif célèbre la street culture dans toute sa richesse mode, sport, musique, art graphique et artisanat se rencontrent dans un cadre atypique et ouvert à toutes les générations. Porté par une dynamique locale, le Kicks Tour valorise également l’entrepreneuriat créatif et les savoir-faire d’artisans alsaciens.

Au programme stands thématiques, initiations au graffiti, démonstrations sportives, ateliers participatifs, DJ… Restauration et buvette.

Deux jours intenses vous attendent, rythmés par un programme foisonnant et plein de découvertes.

Véritable immersion dans l’univers de la street culture, l’événement met en lumière la mode, le sport, la musique, le street art et l’artisanat, dans une ambiance conviviale qui rassemble toutes les générations. Ancré dans la scène locale, il valorise aussi l’énergie des créateurs et le savoir-faire des artisans d’Alsace.

Vous pourrez explorer des stands thématiques, vous initier au graffiti, assister à des démonstrations sportives, participer à des ateliers interactifs et vibrer au son des performances DJ. Un espace de conférences permettra aux professionnels comme aux passionnés d’échanger autour de la culture urbaine, tandis qu’un coin détente en plein air vous offrira une pause au soleil entre deux animations. .

11 rue des Brodeuses Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 57 58 47 info.kickstour@gmail.com

English :

This immersive event celebrates street culture in all its richness: fashion, sport, music, graphic art and crafts meet in an atypical setting open to all generations. Driven by a local dynamic, the Kicks Tour also promotes creative entrepreneurship and the skills of Alsatian artisans.

On the program: themed stands, graffiti initiations, sports demonstrations, participatory workshops, DJ… Catering and refreshments.

German :

Dieses immersive Event feiert die Street Culture in ihrem ganzen Reichtum: Mode, Sport, Musik, Grafik und Kunsthandwerk treffen in einem atypischen Rahmen aufeinander, der allen Generationen offen steht. Die Kicks Tour wird von einer lokalen Dynamik getragen und wertet außerdem das kreative Unternehmertum und das Know-how der elsässischen Handwerker auf.

Auf dem Programm stehen: Themenstände, Graffiti-Einführungen, Sportvorführungen, Mitmach-Workshops, DJ… Verpflegung und Getränke.

Italiano :

Questo evento coinvolgente celebra la cultura di strada in tutta la sua ricchezza: moda, sport, musica, arte grafica e artigianato si incontrano in un contesto atipico aperto a tutte le generazioni. Animato da una dinamica locale, il Kicks Tour promuove anche l’imprenditorialità creativa e le competenze degli artigiani alsaziani.

In programma: stand a tema, iniziazioni di graffiti, dimostrazioni sportive, laboratori partecipativi, DJ… Cibo e rinfreschi.

Espanol :

Este evento inmersivo celebra la cultura callejera en toda su riqueza: moda, deporte, música, artes gráficas y artesanía se dan cita en un marco atípico abierto a todas las generaciones. Impulsado por una dinámica local, el Kicks Tour también promueve el espíritu empresarial creativo y las habilidades de los artesanos alsacianos.

En el programa: stands temáticos, iniciaciones al graffiti, demostraciones deportivas, talleres participativos, DJ… Comida y refrescos.

