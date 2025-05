Festival Kino Kabaret International de Bordeaux – Chapelle du CROUS Bordeaux, 23 mai 2025 16:00, Bordeaux.

Festival Kino Kabaret International de Bordeaux 23 – 31 mai Chapelle du CROUS Billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-23T18:00:00+02:00 – 2025-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2025-05-31T00:00:00+02:00 – 2025-05-31T23:00:00+02:00

Le Kino Kabaret International de Bordeaux, ou KKIB, fait son grand retour du 23 au 31 mai 2025 pour 10 jours de création de courts métrages à La Chapelle du Crous aux Capucins. Prépare-toi à trois sessions intenses de créativité, de tournage et de montage où les idées les plus folles prennent vie !

Il est découpé en trois sessions de création, chacune suivie de sa projection ouverte au public dans une salle de cinéma ou de spectacle.

Première session – 48 heures – 23 au 25 mai 2025 – Thème imposé et tiré au sort – 5 minutes maximum

Deuxième session – 24 heures – 26 au 27 mai 2025 – Thème libre – 5 minutes maximum – Équipe imposée

Troisième session – 72 heures – 28 au 31 mai 2025 – Thème libre – 5 minutes maximum

Tu peux choisir de participer à une, deux ou les trois sessions, selon ton envie et tes dispo : Programme KKIB

Au menu des festivités : Animations, pré-prod, snacking, tournage, bières,cocktails, mocktails, post-prod, espaces détentes, projection.. on pensera à dormir plus tard ​​​ ​​ ​ ​ ​​

Tarifs : Les plus accessibles possible et adaptés à ta situation (et on oublie pas, le premier repas de chaque session est offert !) : Tarifs KKIB

Le réduit c’est pour qui ? Intermittent.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, étudiant.e.s ou bénéficiaires de la Carte Jeunes

Le tarif bienfaiteur c’est quoi ? On ne va pas se le cacher, les temps sont difficiles et toute aide est la bienvenue. Avec le Tarif bienfaiteur, tu donnes un coup de pouce financier à Kino. Pas de pression, c’est seulement si tu peux. (Et on me dit dans l’oreillette qu’il y aurait des goodies à la clef )

Je me décide tôt pour économiser : Avec les réductions Early Bird c’est environ -30% sur chaque tarif jusqu’au 23 mars inclus, fais vite !

Accueil des mineurs : Les mineurs sont les bienvenus mais devront être accompagnés d’un parent sur toutes les activités du festival (réunions de prod, tournages, projections etc)

Rejoignez-nous et vivez cette expérience avec Kino Session

On vous attend nombreux pour partager cette expérience inoubliable !

Festival de création (de 10 jours !) où amateur.trices, passionné.es et professionnel.les du cinéma se retrouvent pour créer des courts-métrages sur des temps limités (24, 48 et 72 heures) cinéma court-métrage

