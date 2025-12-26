Festival KinoCaen 2026, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Festival KinoCaen 2026

Pour sa 15ème édition, du 9 au 16 avril 2026, KinoCaen investira à nouveau les espaces de Logre pour un laboratoire de création audiovisuelle dédié au cinéma court. Organisé par l’association KinoCaen, le festival s’inscrit dans le mouvement international Kino fondé sur un principe d’entraide et de mise en commun des savoir-faire.

Pendant une semaine, des équipes de production se forment, se rencontrent et inventent ensemble des films en un temps très contraint. Le festival s’ouvrira par une session d’ice-breaking, permettant aux participant·es de faire connaissance autour d’un film écrit, tourné et monté en une journée, puis projeté le soir même. Suivront deux sessions intensives de 72h dont les projections publiques auront lieu les lundi 13 et jeudi 16 avril. Comme chaque année, plus de 70 films seront produits à Caen, faisant de cette édition anniversaire un moment fort de création et de partage. .

English : Festival KinoCaen 2026

For its 15th edition, from April 9 to 16, 2026, KinoCaen will once again take over the Logre premises for an audiovisual creation laboratory dedicated to short films.

