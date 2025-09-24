Festival KinoVisions Marseille 1er Arrondissement

Du mercredi 24 au dimanche 28 septembre 2025.

En fonction du programme. divers lieux Les Variétés, Artplexe, la Baleine, Vidéodrome 2 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-28

2025-09-24

Pour fêter sa 10e édition, KinoVisions vous propose sept films inédits et rares venus d’Allemagne et de Suisse.

Pour fêter sa 10e édition, KinoVisions vous propose sept films inédits et rares venus d’Allemagne et de Suisse. Le programme sera riche en avant-premières de films présentés en festivals le nouveau film de Fatih Akin, UNE ENFANCE ALLEMANDE ÎLE D’AMRUM, 1945, projeté à Cannes ainsi que SOUND OF FALLING de Mascha Schilinski, qui fait correspondre le passé et le présent à travers des histoires de jeunes femmes.

Un coup de projecteur sur le cinéma suisse vous fera découvrir LE MOINEAU DANS LA CHEMINÉE de Ramon Zürcher et L’ÂME SŒUR de Fredi Murer, récit d’une enfance, Leopard d’or du Festival de Locarno en 1985. Nous rendrons hommage à l’écrivain Thomas Mann pour célébrer les 150 ans de sa naissance avec MORT À VENISE de Luchino Visconti.

Une séance spéciale sera consacrée à BIEN LE BONJOUR DE MARS de Sarah Winkenstette où un adolescent rêve des étoiles. Enfin FIERTÉ ET CARACTÈRE de Gerd Kroske fera entendre la voix des ouvrières de la RDA et comprendre le regard qu’elles jettent aujourd’hui sur les années de la réunification. .

divers lieux Les Variétés, Artplexe, la Baleine, Vidéodrome 2 Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur kinovisions1@gmail.com

English :

To celebrate its 10th anniversary, KinoVisions presents seven rare and unseen films from Germany and Switzerland.

German :

Zur Feier seiner 10. Ausgabe präsentiert KinoVisions sieben neue und seltene Filme aus Deutschland und der Schweiz.

Italiano :

Per celebrare il suo 10° anniversario, KinoVisions propone sette film nuovi e rari provenienti dalla Germania e dalla Svizzera.

Espanol :

Para celebrar su 10º aniversario, KinoVisions le trae siete películas nuevas y poco comunes de Alemania y Suiza.

