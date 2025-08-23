Festival Klap Klap Cinéma Plein Air Clôture des festivités des 80 ans de la MJC Cour Michel Ocelot Nancy
Cour Michel Ocelot 27 rue de la République Nancy Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-08-23 21:00:00
fin : 2025-08-23
2025-08-23
• UN CRIME À NANCY L’affaire criminelle Jules Vermandé
Réalisé en 2024 par les Potes Âgés (le groupe d’ados de la MJC) à la demande des archives départementales, ce film revient sur l’affaire criminelle Jules Vermandé, en reprenant les codes de l’émission Faites entrer l’accusé. Les pièces de ce dossier criminel sont conservées aux archives départementales (photos, correspondances, jugement, etc.). Projection suivie d’une interview avec l’équipe de la MJC Desforges et d’une séance de questions/réponses avec le public.
Mécanicien électricien au service des Imprimeries réunies de Nancy, Jules Vermandé fut accusé d’assassinat sur son épouse Angèle Schibi, qu’il étrangla et jeta dans un calorifère en mars 1927.
• LES 80 ANS DE LA MJC Philippe DESFORGES 5min, réalisé en 2024 par Théo
Soler & Jean-Luc Nicolle
Brève histoire de la MJC Desforges (anct. MJC RÉPUBLIQUE)
• LES MJC ONT 30 ANS 27min, réalisé en 1975 par Roger Viry-Babel
Reportage de 1975 sur les 3O ans des MJC en Lorraine (1945-1975)
• DOCUMENTAIRE SUR LE FESTIVAL KLAP KLAP 50min, réalisé en 2015 par
Quentin Ménard
Réservations fortement conseillés
Ouverture des portes dès 18h00.
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
Cour Michel Ocelot 27 rue de la République Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 27 40 53 contact@mjc-desforges.com
English :
? A CRIME IN NANCY The Jules Vermandé criminal case
Produced in 2024 by Les Potes Âgés (the MJC?s youth group) at the request of the departmental archives, this film revisits the Jules Vermandé criminal case, using the codes of the TV program Faites entrer l?accusé. The exhibits in this criminal case are kept at the departmental archives (photos, correspondence, judgments, etc.). Screening followed by an interview with the MJC Desforges team and a Q&A session with the audience.
An electrician working for Imprimeries réunies in Nancy, Jules Vermandé was accused of murdering his wife Angèle Schibi, strangling her and throwing her into a calorifier in March 1927.
? LES 80 ANS DE LA MJC Philippe DESFORGES 5min, produced in 2024 by Théo
Soler & Jean-Luc Nicolle
A brief history of MJC Desforges (anct. MJC RÉPUBLIQUE)
? LES MJC ONT 30 ANS 27min, produced in 1975 by Roger Viry-Babel
1975 report on 30 years of MJCs in Lorraine (1945-1975)
? DOCUMENTARY ON THE KLAP KLAP FESTIVAL 50min, directed in 2015 by
Quentin Ménard
Reservations strongly advised
Doors open at 6pm.
Refreshments and snacks on site.
German :
? UN CRIME À NANCY Der Kriminalfall Jules Vermandé
Dieser Film wurde 2024 von den Potes Âgés (der Jugendgruppe des MJC) auf Anfrage des Departementsarchivs gedreht und behandelt den Kriminalfall Jules Vermandé, indem er die Codes der Sendung Faites entrer l’accusé aufgreift. Die Akten dieses Kriminalfalls werden im Departementsarchiv aufbewahrt (Fotos, Korrespondenz, Urteil, usw.). Nach der Vorführung folgt ein Interview mit dem Team des MJC Desforges und eine Frage- und Antwortrunde mit dem Publikum.
Jules Vermandé, der als Elektromechaniker bei den Vereinigten Druckereien in Nancy arbeitete, wurde im März 1927 des Mordes an seiner Frau Angèle Schibi angeklagt, die er erwürgte und in einen Heizofen warf.
? LES 80 ANS DE LA MJC Philippe DESFORGES 5min, realisiert im Jahr 2024 von Théo
Soler & Jean-Luc Nicolle
Kurze Geschichte des MJC Desforges (anct. MJC RÉPUBLIQUE)
? LES MJC ONT 30 ANS 27min, realisiert 1975 von Roger Viry-Babel
Reportage aus dem Jahr 1975 über die 30 Jahre der MJC in Lothringen (1945-1975)
? DOKUMENTARIERUNG ÜBER DAS FESTIVAL KLAP KLAP 50min, realisiert 2015 von
Quentin Ménard
Reservierungen werden dringend empfohlen
Öffnung der Türen ab 18.00 Uhr.
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
? UN CRIMINE A NANCY Il caso criminale di Jules Vermandé
Prodotto nel 2024 da Les Potes Âgés (gruppo giovanile del MJC) su richiesta degli archivi dipartimentali, questo film ripercorre il caso penale di Jules Vermandé, utilizzando i codici del programma Faites entrer l’accusé. I reperti di questo caso penale sono conservati presso gli archivi dipartimentali (foto, corrispondenza, sentenza, ecc.). Proiezione seguita da un’intervista con l’équipe del MJC Desforges e da una sessione di domande e risposte con il pubblico.
Elettricista presso le Imprimeries réunies di Nancy, Jules Vermandé fu accusato di aver ucciso la moglie Angèle Schibi, strangolandola e gettandola in un calorifero nel marzo 1927.
? LES 80 ANS DE LA MJC Philippe DESFORGES 5min, prodotto nel 2024 da Théo
Soler & Jean-Luc Nicolle
Breve storia del MJC Desforges (anct. MJC RÉPUBLIQUE)
? LES MJC ONT 30 YEARS 27min, realizzato nel 1975 da Roger Viry-Babel
Rapporto del 1975 su 30 anni di MJC in Lorena (1945-1975)
? DOCUMENTARIO SUL FESTIVAL DEL KLAP 50min, diretto nel 2015 da
Quentin Ménard
Si consiglia vivamente la prenotazione
Apertura porte alle 18.00.
Rinfreschi e spuntini in loco.
Espanol :
? UN CRIMEN EN NANCY El caso criminal Jules Vermandé
Realizada en 2024 por Les Potes Âgés (el grupo de jóvenes del MJC) a petición de los archivos departamentales, esta película repasa el caso criminal de Jules Vermandé, utilizando los códigos del programa Faites entrer l’accusé. Las piezas de este proceso penal se conservan en los archivos departamentales (fotos, correspondencia, sentencia, etc.). Proyección seguida de una entrevista con el equipo del MJC Desforges y de una sesión de preguntas y respuestas con el público.
Jules Vermandé, electricista de las Imprimeries réunies de Nancy, fue acusado de asesinar a su esposa Angèle Schibi, estrangularla y arrojarla a un calentador en marzo de 1927.
? LES 80 ANS DE LA MJC Philippe DESFORGES 5min, producida en 2024 por Théo
Soler & Jean-Luc Nicolle
Breve historia del MJC Desforges (anct. MJC RÉPUBLIQUE)
? LES MJC ONT 30 YEARS 27min, realizado en 1975 por Roger Viry-Babel
Informe de 1975 sobre 30 años de MJC en Lorena (1945-1975)
? DOCUMENTAL SOBRE EL FESTIVAL DE KLAP KLAP 50min, realizado en 2015 por
Quentin Ménard
Se recomienda encarecidamente reservar
Apertura de puertas a las 18:00 h.
Refrescos y aperitivos in situ.
