Festival Klap Klap Cinéma Plein Air Dans la Peau Cour Michel Ocelot Nancy mardi 26 août 2025.
Festival Klap Klap Cinéma Plein Air Dans la Peau
Cour Michel Ocelot 27 rue de la République Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi Mardi 2025-08-26 20:30:00
fin : 2025-08-26 21:50:00
2025-08-26
De retour dans les quartiers nord de Marseille, Kaleem accepte un emploi dans le bâtiment. Il renoue avec son meilleur ami Rachad qui veut l’embaucher comme manager dans son nouveau centre sportif. Kaleem s’entraîne dur au Krump et rencontre Marie, une mystérieuse architecte grecque.
Réservations fortement conseillées.
Buvette et petite restauration sur place.
Ouverture des portes dès 18h.Tout public
Cour Michel Ocelot 27 rue de la République Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 27 40 53 contact@mjc-desforges.com
English :
Back in Marseille’s northern suburbs, Kaleem takes a job in construction. He reconnects with his best friend Rachad, who wants to hire him as manager of his new sports center. Kaleem trains hard at Krump and meets Marie, a mysterious Greek architect.
Reservations strongly recommended.
Refreshments and snacks on site.
Doors open at 6pm.
German :
Zurück in den nördlichen Stadtteilen von Marseille nimmt Kaleem einen Job im Baugewerbe an. Er trifft sich wieder mit seinem besten Freund Rachad, der ihn als Manager in seinem neuen Sportzentrum anstellen will. Kaleem trainiert hart im Krump und lernt Marie kennen, eine mysteriöse griechische Architektin.
Reservierungen werden dringend empfohlen.
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Türöffnung ab 18 Uhr.
Italiano :
Tornato nella periferia nord di Marsiglia, Kaleem accetta un lavoro nell’edilizia. Riallaccia i rapporti con il suo migliore amico Rachad, che vuole assumerlo come direttore del suo nuovo centro sportivo. Kaleem si allena duramente al Krump e incontra Marie, un misterioso architetto greco.
Si consiglia vivamente la prenotazione.
Rinfreschi e spuntini in loco.
Apertura porte alle 18.00.
Espanol :
De vuelta a los suburbios del norte de Marsella, Kaleem acepta un trabajo en la construcción. Se reencuentra con su mejor amigo Rachad, que quiere contratarlo como director de su nuevo centro deportivo. Kaleem entrena duro en el Krump y conoce a Marie, una misteriosa arquitecta griega.
Se recomienda encarecidamente reservar.
Refrescos y aperitivos in situ.
Apertura de puertas a las 18.00 horas.
