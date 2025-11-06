FESTIVAL Kultur’elles Bal à Aude Trèbes

FESTIVAL Kultur’elles Bal à Aude Trèbes jeudi 6 novembre 2025.

FESTIVAL Kultur’elles Bal à Aude Trèbes 6 – 8 novembre sur place ou prévente

10ème édition du festival, ou comment fêter la création musicale au Féminin et lutter pour l’élimination des discriminations et de la violence à l’égard des femmes et des minorités

C’est le 10ème anniversaire du Festival les Kultur’elles, ou comment fêter la création musicale au Féminin et lutter pour l’élimination des discriminations et des violences sexistes et sexuelles, du 6 au 8 novembre à Trèbes.

Un festival qui vient célébrer la créativité féminine, explorer la parole des femmes à travers l’univers de la chanson, découvrir en expo la beauté de la lutte… Un festival qui va au-delà de l’art en menant des actions pour sensibiliser, former, soutenir, échanger, apprendre à se protéger et qui est devenu en 10 ans le rendez-vous incontournable de la scène musicale féminine et de la lutte contre les violences et harcèlements faits aux femmes (VHSS) dans le département de l’Aude.

——

**► JEUDI 6 NOVEMBRE dès 18h30 -** Ouverture du festival –

VERNISSAGE EXPOSITION en présence des autrices et des associations partenaires à 18h30

Photographies de Justine Bonnery « Queers des champs, les LGBTQIA+ existent aussi en milieu rural »

Illustrations de Laulec « Genre et parité »

Rétrospective des 10 ans du Festival en photos

Actions femmes et minorités

Nos associations partenaires, le Collectif 11 Droits des Femmes, le Refuge et Fiertés Carcassonne nous présenteront leurs actions et seront là pour échanger avec vous. Ce sera également l’occasion de parler des évènements organisés sur le département pour le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.

– Puis APERO GRIGNOTTIS –

et ambiance électro du monde avec : Mapsilva Djt du monde

——

**► VENDREDI 7 NOVEMBRE dès 20h30** – Concerts

SOPHIE LES BAS BLEUS – 21h – Chanson rock et java engagée

Sophie les Bas Bleus, c’est un déferlement musical où l’énergie brute rencontre une poésie acérée. Entre rap, rock, et accordéon, le groupe dynamite les codes pour créer un son festif, incisif et fédérateur. Portés par une scène explosive avec son univers engagé et féministe, SLBB embarque le public dans un tourbillon où chaque concert devient un cri, une fête, une claque.

CARMEN MARIA VEGA– 22h30 – Chanson rock électro engagée

Réinventant et mélangeant les styles, elle est rock, chanson et électro à la fois, devenant le temps du show « Carmen Ultra ». Plus femme que jamais. Indomptable, elle mène la danse. Affirmée. Libre. Inclassable. Sa voix puissante sait se faire caresse. Elle aime vous envoûter, sourire en coin et talons de 12. Cuirs, satin et velours. Son répertoire revisite toutes les Carmen(s) d’hier pour raconter celle d’aujourd’hui. Sa voix exceptionnelle célèbre à la fois la féminité et la liberté d’être soi.

——

**► SAMEDI 8 NOVEMBRE dès 20h30** – Concerts

LA CERCLEUSE – 21h – Rap revendicateur

La Cercleuse, c’est 5 meufs qui ont la rage ! Elles ont monté leur collectif de rap dans les rues de Toulouse, avec un style hip-hop underground. Une rencontre entre la Colombie, l’Allemagne et l’Occitanie pour une musique explosive ! Avec une plume affûtée et des flows acérés, leur style unique allie des textes revendicatifs et festifs, reflétant leur engagement et leur énergie débordante… à vos écoutilles !

TRACY DE SÁ– 22h30 – Rap explosif et féministe

Féministe évidente et fière dans un milieu hip hop régi par les hommes, Tracy pose son flow et sa technique taillés à l’écoute intensive du rap des 90’s. La scène, son ring, qu’elle maitrise à la perfection avec plus d’une quarantaine de dates par an entre l’Europe, l’Inde et les Etats Unis, est devenue son terrain de jeu. Indomptable, l’énergie de Tracy traverse les frontières et met tout le monde d’accord. Son écriture toujours incisive avec des messages forts sur la fierté de son identité et l’autonomie de son corps font de l’artiste un symbole de la lutte féministe.

**— LIEU —**

Salle Bal à Aude (derrière la Chambre de l’Agriculture) – 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes

Sur place : Petite restauration & buvette produits bios et/ou locaux · parking PMR · CareZone · protections auditives · CB acceptée

Date : les 6, 7 et 8 novembre 2025

**— LES À CÔTÉS —**

* apéro tchatche avec TRACY DE SÁ & LA CERCLEUSE * SAMEDI 8 NOVEMBRE 17h-18h30

* WE autodéfense féministe & éducation populaire * WE 8&9 NOVEMBRE à Trèbes (lieu indiqué suite à l’inscription)

La CareZone, outil de prévention et de sensibilisation de l’association, vous propose dans le cadre du Festival un stage d’autodéfense féministe et d’éducation populaire en partenariat avec La Détère.

Soutien : la ville de Trèbes, la DRDFE et Collectif 11 Droits des Femmes

**— TARIFS —**

► PASS 2 JOURS – CONCERTS :

· Prévente en ligne tarif normal 20 € . tarif solidaire 25 € (hors frais de loc.)

· Sur place tarif normal 25 € . tarif solidaire 30 € . tarif réduit* 20 €

► VENDREDI 07 – CONCERTS :

· Prévente en ligne tarif normal 14 € . tarif solidaire 16 € (hors frais de loc.)

· Sur place tarif normal 17 € . tarif solidaire 19 € . tarif réduit* 12 €

· Jeunes offres en ligne PASS CULTURE . Gratuit – de 12 ans

► SAMEDI 08/11 – CONCERTS :

· Prévente en ligne tarif normal 12 € . tarif solidaire 14 € (hors frais de loc.)

· Sur place tarif normal 15 € . tarif solidaire 17 € . tarif réduit* 10 €

· Jeunes offres en ligne PASS CULTURE . Gratuit – de 12 ans

► SAMEDI 08 – APERO TCHATCHE : Gratuit

► JEUDI 06 – VERNISSAGE + MAPSILVA : Gratuit

► WE 08&09. Autodéfense féministe et éducation populaire : Participation libre, adhésion obligatoire à l’association Music’al Sol

* sur présentation d’un justificatif (adhérent·e·s Music’al Sol et structures partenaires, demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires AAH et RSA)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T23:30:00.000+01:00

1

https://linktr.ee/musicalsol11

Bal à Aude 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude