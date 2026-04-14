Saint-Lamain

Festival La 203

Chateau de la Sauge Saint-Lamain Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:00:00

fin : 2026-08-30 03:00:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

LA 203 C’EST QUOI?

La 203 est un festival tout public qui propose, durant trois jours des ateliers artistiques, des spectacles vivants, des concerts, des DJsets et d’autres activités liées à la culture et au sport.

C’est un festival qui se veut bienveillant et bien mangeant. Cela veut dire que nous accueillons des artistes émergents en qui nous croyons et qui, selon nous, méritent d’être écoutés, regardés, aimés.

Cela va de pair avec les produits que nous choisissons pour vous faire à manger ou pour vous abreuver. Les producteurs qui nous fournissent sont des personnes avec lesquelles nous avons eu la chance d’avoir de vrais échanges et qui nous ont conquis par la qualité et la bonté de leurs produits. .

Chateau de la Sauge Saint-Lamain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 03 80 64 la203festival@gmail.com

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English : Festival La 203

L’événement Festival La 203 Saint-Lamain a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu