Festival la Bande à Léo ARCADE Design à la Campagne (Château de Sainte-Colombe-en-Auxois) Sainte-Colombe-en-Auxois

Festival la Bande à Léo ARCADE Design à la Campagne (Château de Sainte-Colombe-en-Auxois) Sainte-Colombe-en-Auxois vendredi 25 juillet 2025.

Festival la Bande à Léo

ARCADE Design à la Campagne (Château de Sainte-Colombe-en-Auxois) 4 rue des Grangeots Sainte-Colombe-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 14:00:00

fin : 2025-07-26 23:00:00

Date(s) :

2025-07-25

La Bande à Léo est un festival d’art et de musique imaginé pour favoriser les rencontres, valoriser les

dynamiques locales et faire vivre la culture en milieu rural. Le projet est soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté et la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles).

Il est né d’une double ambition proposer une colonie de vacances pour jeunes adultes et créer un festival

en ruralité, conçu par les jeunes et pour les jeunes, dans un esprit d’éducation populaire et de co-construction.

PROGRAMMATION MUSICALE

Vendredi 25 juillet

Romanée ·18h

Chanson française

Candid ·19h

Pop douce, indie acoustique

Novisce · 20h

Chanson française contemporaine

Hanta Yo · 21h

Pop moderne

Ceylon · 22h

Musique pop et énergique

Samedi 26 juillet

Ben Farey ·14h

Sieste sonore Musique contemplative

Daniel Fernandez ·17h

Musique d’ambiance, folk

Élise Duchemin ·18h

Chanson française et pop italienne

Clara Lemeur ·19h

Pop éclectro

Userband · 20h

Pop et électro live

Alexis Lumière · 21h

Pop et électro live

Benjamin Moutte · 22h

Musique electro/pop

TOUT AU LONG DU FESTIVAL …

… de nombreuses animations

Pratiques artistiques croisées

Ateliers pour tout âge Moments de création

libre mêlant dessin, écriture, installation, arts

plastiques ou land art.

Déambulation & dessin

Aux alentours du château de Sainte-Colombe-en-Auxois

Restauration sur place

Entrée sur billetterie gratuite accessible via les liens suivant

JOUR 1

https://my.weezevent.com/la-bande-a-leo-jour-1?_gl=1*170xru1*_gcl_au*ODUxMjk5MjAyLjE3NTA4MzcwNTYuMTUzNTYxMzc2MC4xNzUyNTg2MTIyLjE3NTI1ODYxMjE.*_ga*MTczMzAzMzcxOS4xNzUwODM3MDU3*_ga_39H9VBFX7G*czE3NTI2ODEwODUkbzEyJGcxJHQxNzUyNjgxMDg5JGo1NiRsMCRoMTM5MzI0NDgxOQ..

JOUR 2

https://my.weezevent.com/la-bande-a-leo-jour-2?_gl=1*1s040de*_gcl_au*ODUxMjk5MjAyLjE3NTA4MzcwNTYuMTUzNTYxMzc2MC4xNzUyNTg2MTIyLjE3NTI1ODYxMjE.*_ga*MTczMzAzMzcxOS4xNzUwODM3MDU3*_ga_39H9VBFX7G*czE3NTI2ODEwODUkbzEyJGcxJHQxNzUyNjgxMTE2JGoyOSRsMCRoMTM5MzI0NDgxOQ.. .

ARCADE Design à la Campagne (Château de Sainte-Colombe-en-Auxois) 4 rue des Grangeots Sainte-Colombe-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 72 92 36 alphaleodijon@leolagrange.org

English : Festival la Bande à Léo

German : Festival la Bande à Léo

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival la Bande à Léo Sainte-Colombe-en-Auxois a été mis à jour le 2025-07-17 par OT des Terres d’Auxois