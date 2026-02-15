Festival La BD se livre Salle des fêtes Arles

Festival La BD se livre

Du samedi 28 février au dimanche 1er mars 2026. Salle des fêtes 2 boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

Le festival de bande dessinée fait son grand retour pour l’édition 2026

En présence d’une vingtaine d’auteurs·trices de bande dessinée et de livres jeunesse,



Au programme stands de librairie et de bouquinistes, dédicaces, tombola. .

Salle des fêtes 2 boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos.9emeartles@gmail.com

English :

The comics festival returns for the 2026 edition.

L’événement Festival La BD se livre Arles a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme d’Arles