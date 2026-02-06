Festival La Belle Moisson Patay

Festival La Belle Moisson

Route du Pont Patay Loiret

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Après le succès de nos premières éditions, La Belle Moisson revient pour une nouvelle édition ! Préparez-vous à vivre un week-end inoubliable, où la musique, la convivialité et l’engagement local seront une fois de plus à l’honneur.

En parallèle de la musique, vous retrouverez tous les ingrédients qui ont fait la réussite de La Belle Moisson (village enfants, foodtrucks, etc…). Nous avons entendu vos remarques, tiré des leçons et cette année nous voulons vous offrir une expérience encore plus mémorable.

Consultez le programme des artistes en ligne https://labellemoisson.fr/

Billetterie proposée à l’entrée du Festival, plein tarif, 1 jour 22,00 € 35 .

Route du Pont Patay 45310 Loiret Centre-Val de Loire lbmpatay@gmail.com

