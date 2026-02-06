Festival La Belle Moisson Patay
Festival La Belle Moisson Patay vendredi 12 juin 2026.
Festival La Belle Moisson
Route du Pont Patay Loiret
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
Festival La Belle Moisson
Après le succès de nos premières éditions, La Belle Moisson revient pour une nouvelle édition ! Préparez-vous à vivre un week-end inoubliable, où la musique, la convivialité et l’engagement local seront une fois de plus à l’honneur.
En parallèle de la musique, vous retrouverez tous les ingrédients qui ont fait la réussite de La Belle Moisson (village enfants, foodtrucks, etc…). Nous avons entendu vos remarques, tiré des leçons et cette année nous voulons vous offrir une expérience encore plus mémorable.
Consultez le programme des artistes en ligne https://labellemoisson.fr/
Billetterie proposée à l’entrée du Festival, plein tarif, 1 jour 22,00 € 35 .
Route du Pont Patay 45310 Loiret Centre-Val de Loire lbmpatay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Belle Moisson Festival
L’événement Festival La Belle Moisson Patay a été mis à jour le 2026-02-13 par ADRT45