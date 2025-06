Festival La Bougeotte Rue Joseph Évenas Plumergat 6 juillet 2025 09:30

Morbihan

Festival La Bougeotte Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat Morbihan

Début : 2025-07-06 09:30:00

fin : 2025-07-06 20:00:00

2025-07-06

Viens vibrer à nos côtés pour la 5ème édition de La Bougeotte !

Qu’on se le dise A La Bougeotte il faut qu’ ça gigote !

Viens guincher, danser, vibrer, te trémousser, jouer ou bien juste flâner.

Au programme, cette année,

Les sens, sens dessus dessous …

Alors, que dirais-tu d’explorer ta danse,

Dans cette mouvance

D’observer et de participer à cette effervescence collective ?

Des spectacles gratuits, des ateliers à prix libres, une restauration gourmande et généreuse… Alors viens à nos côtés, célébrer la fin de l’année et bien commencer l’été.

Ce festival intergénérationnel est un formidable moment de divertissement où petit.e.s et grand.e.s peuvent s’amuser, rêver, partager .

Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines

Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 08 90 86 65

