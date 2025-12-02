Festival La Bouillottte, pour les tout-petits et les adultes qui les accompagnent Frouard

Festival La Bouillottte, pour les tout-petits et les adultes qui les accompagnent

Avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-02

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-02

Festival La Bouillotte, 2ème édition.

Quelqu’un.e t’a toussé trois fois dessus à la crèche aujourd’hui? On t’oblige à porter un bonnet qui serre la tête à l’école et tu trouves les adultes un peu fatigués? C’est normal, c’est presque l’hiver!

Heureusement, juste avant l’arrivée des premiers flocons, le festival La Bouillotte revient avec une sélection de spectacles, ateliers, séances de cinéma et rencontres dédiés aux tout-petits de 1 à 6 ans et aux adultes qui les entourent.

Rien de tel pour réchauffer les grands cœurs et les tout petits orteils!

Festival La Bouillotte, 2ème édition,. du 2 au 17 décembre 2025. Certains spectacles sont gratuits et d’autres payants. Les réservations sont vivement conseillées.

Découvrez le programme en suivant le lien URL.Enfants

Avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 19 97 tgp@frouard.fr

English :

La Bouillotte Festival, 2nd edition.

Did someone cough on you three times at nursery today? Are you forced to wear a head-hugging cap to school and find the adults a little tired? It’s normal, it’s almost winter!

Fortunately, just before the first snowflakes arrive, the La Bouillotte festival is back with a selection of shows, workshops, film screenings and meetings dedicated to toddlers aged 1 to 6 and the adults around them.

There’s nothing like it to warm big hearts and tiny toes!

Festival La Bouillotte, 2nd edition,. from December 2 to 17, 2025. Some shows are free, others are not. Reservations are highly recommended.

Discover the program by following the URL link.

