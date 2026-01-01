Festival La Caravane Cinéma Le Bretagne Saint-Renan

Festival La Caravane

Cinéma Le Bretagne 18 rue Saint-Mathieu Saint-Renan Finistère

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 23:00:00

2026-01-23

Ouverture du festival La Caravane en partenariat entre le cinéma Le Bretagne et le Hot Club Jazz’Iroise. Accueil du public avec la Bazoocada, puis projection du film Orfeu Negro de Marcel Camus. 1959 restauré -1h45

Comédie, Drame, Musical, Romance

Avec Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva

A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d’Orphée, conducteur de tramway et artiste

adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste. Mais Eurydice, électrocutée par un câble de tramway, meurt en tentant d’échapper à son destin.

Orphée la cherche partout… .

Cinéma Le Bretagne 18 rue Saint-Mathieu Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 9 66 42 32 20

