Festival « La cité Manga » Terrain de basket Nantes

Festival « La cité Manga » Terrain de basket Nantes lundi 28 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-28 16:00 – 23:30

Gratuit : oui gratuit Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Journée Festive Cité Manga – 28 Juillet 2025 L’association Trait pour Trait vous invite à unejournée exceptionnelle sous le signe du Japon, dela culture manga et des arts martiaux ! Venez vivreun moment unique en plein air, dans une ambiancefestive, familiale et artistique. Au programme :Spectacle de feu « Les Flammes des DerniersSamouraïs »Avec Giovanni, Saphira et Soriba : un showspectaculaire mêlant arts martiaux, mise en scèneépique et effets de feu envoûtants.Début du spectacle : 21h30 (gratuit) Animations gratuites l’après-midi (16h – 20h) :Atelier Dessin Manga avec YasInitiation au Judo avec HassanAtelier Écriture avec Soriba Date : Lundi 28 juillet 2025Animations : 16h – 20hSpectacle de feu : 21h30Lieu : Terrain de basket, rue des Sables d’OlonneNantes Un événement organisé par l’association Trait pourTrait, avec le soutien de :La Ville de NantesNantes MétropoleFondation d’entreprise Crédit MutuelPréfet de Loire-Atlantique Ce moment festif et artistique est l’occasion derassembler petits et grands autour de la culturemanga, des arts du feu et des valeurs de partageet de créativité. Venez nombreux !

Terrain de basket Nantes 44100