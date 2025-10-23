Festival la clef dans le sac C’est y possible Saulnay

Festival la clef dans le sac C’est y possible Saulnay jeudi 23 octobre 2025.

Festival la clef dans le sac C’est y possible

Route de Mézières Saulnay Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !

Public durée 50 min.

Par Emilie renoncet et Louise Toyer.Familles

Route de Mézières Saulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28

English :

Tales, stories, smiles… in short, life!

Public duration 50 min.

By Emilie renoncet and Louise Toyer.

German :

Märchen, Geschichten, Lächeln… kurz das Leben!

Öffentlich Dauer 50 Min.

Von Emilie renoncet und Louise Toyer.

Italiano :

Racconti, storie, sorrisi… insomma, la vita!

Pubblico durata 50 min.

Di Emilie renoncet e Louise Toyer.

Espanol :

Cuentos, historias, sonrisas… en definitiva, ¡la vida!

Público duración 50 min.

Por Emilie renoncet y Louise Toyer.

L’événement Festival la clef dans le sac C’est y possible Saulnay a été mis à jour le 2025-09-12 par Destination Brenne