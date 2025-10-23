Festival la clef dans le sac C’est y possible Saulnay
Festival la clef dans le sac C’est y possible
Route de Mézières Saulnay Indre
Début : Jeudi 2025-10-23 15:00:00
Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !
Public durée 50 min.
Par Emilie renoncet et Louise Toyer.Familles
Route de Mézières Saulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire
English :
Tales, stories, smiles… in short, life!
Public duration 50 min.
By Emilie renoncet and Louise Toyer.
German :
Märchen, Geschichten, Lächeln… kurz das Leben!
Öffentlich Dauer 50 Min.
Von Emilie renoncet und Louise Toyer.
Italiano :
Racconti, storie, sorrisi… insomma, la vita!
Pubblico durata 50 min.
Di Emilie renoncet e Louise Toyer.
Espanol :
Cuentos, historias, sonrisas… en definitiva, ¡la vida!
Público duración 50 min.
Por Emilie renoncet y Louise Toyer.
