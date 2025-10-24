Festival La clef dans le sac Chiqui chiqui riqui riqui miaou miaou Azay-le-Ferron
2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-24 10:30:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !
Jeune public de 5 ans Durée 45 min.
par Victor Cova Corréa.Familles
2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28
English :
Tales, stories, smiles… in short, life!
Young audience 0-3 years Duration: 30 min.
by Hélène Palardy.
German :
Märchen, Geschichten, Lächeln… kurzum das Leben!
Junges Publikum von 0 bis 3 Jahren Dauer: 30 Min.
von Hélène Palardy.
Italiano :
Racconti, storie, sorrisi… insomma, la vita!
Pubblico giovane da 0 a 3 anni Durata: 30 min.
di Hélène Palardy.
Espanol :
Cuentos, historias, sonrisas… en definitiva, ¡la vida!
Público infantil de 0 a 3 años Duración: 30 min.
por Hélène Palardy.
