Festival La clef dans le sac Chiqui chiqui riqui riqui miaou miaou Azay-le-Ferron vendredi 24 octobre 2025.

2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-24 10:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !

Jeune public de 5 ans Durée 45 min.

par Victor Cova Corréa.Familles

.

2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28

English :

Tales, stories, smiles… in short, life!

Young audience 0-3 years Duration: 30 min.

by Hélène Palardy.

German :

Märchen, Geschichten, Lächeln… kurzum das Leben!

Junges Publikum von 0 bis 3 Jahren Dauer: 30 Min.

von Hélène Palardy.

Italiano :

Racconti, storie, sorrisi… insomma, la vita!

Pubblico giovane da 0 a 3 anni Durata: 30 min.

di Hélène Palardy.

Espanol :

Cuentos, historias, sonrisas… en definitiva, ¡la vida!

Público infantil de 0 a 3 años Duración: 30 min.

por Hélène Palardy.

