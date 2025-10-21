Festival La clef dans le sac Contes pour rire Le Blanc

Festival La clef dans le sac Contes pour rire Le Blanc mardi 21 octobre 2025.

Festival La clef dans le sac Contes pour rire

Place Réné Thimel Le Blanc Indre

Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !

Tout public dès 7 ans Durée 1 h15.

Par Colette Migné.Familles

Place Réné Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28

English :

Tales, stories, smiles… in short, life!

All ages 10 and up Duration: 1 h10.

By Thierno Diallo.

German :

Märchen, Geschichten, Lächeln… kurzum das Leben!

Für alle Zuschauer ab 10 Jahren Dauer: 1 Stunde 10 Minuten.

Von Thierno Diallo.

Italiano :

Racconti, storie, sorrisi… insomma, la vita!

Per un pubblico dai 10 anni in su Durata: 1 ora e 10 minuti.

Di Thierno Diallo.

Espanol :

Cuentos, historias, sonrisas… en definitiva, ¡la vida!

Para todos los públicos a partir de 10 años Duración: 1 h 10 min.

Por Thierno Diallo.

